Des montres vendues à des prix démentiels: les horlogers alertent sur les pratiques du marché parallèle (vidéo)

Malgré la crise covid, l'intérêt pour les montres est toujours aussi grand. De nombreux horlogers sont actuellement à l'œuvre, mais les délais de livraison sont parfois importants, allant jusqu'à deux ans pour certains produits spécifiques.

Impatients, certains clients vont alors se tourner vers le marché parallèle. Mais les vendeurs qui y officient savent bien que la demande est plus importante que l'offre, ce qui engendre un gros problème. "Les gens n'ont pas envie d'attendre un an, deux ans, cinq ans pour avoir la montre et préfèrent donc la sécuriser. Ils s'adressent alors au marché parallèle où les prix s'envolent littéralement. On a des montres qui aujourd'hui déchaînent les passions et sont revendues 3 à 4x plus chères que le prix catalogue sur le marché", témoigne un horloger namurois.

