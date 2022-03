Des travailleurs inquiets au sein du groupe Mestdagh: un conseil d'entreprise extraordinaire organisé ce matin

Un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire a lieu ce mardi matin à la centrale Gosselies du groupe Mestdagh. L'entreprise gère 90 enseignes Carrefour Market. Fin décembre, Mestdagh a annoncé mettre fin à son partenariat avec Carrefour.

La réunion suscite des craintes auprès des travailleurs. "Ils avaient annoncé à l'époque qu'ils étaient en tractation avec d'autres enseignes et qu'ils donneraient aux représentants des travailleurs l'information quant aux accords qu'ils auraient pu trouver, et ce d'ici fin février. Dans leurs explications, ils n'excluaient aucun mot de collaboration future, donc soit de la master-franchise, soit un rachat", nous a confié Evelyne Zabus, secrétaire permanente CNE, interrogée par Lise Cassoth. "Les travailleurs ont énormément de craintes par rapport à cette annonce. L'entreprise, en toute logique, va nous annoncer l'enseigne qu'elle retient, mais le plus important étant sous quelle forme elle est retenue".