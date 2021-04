Elaboration d'un plan de relance économique: que va faire notre pays avec 5,9 milliards d'euros européens?

Pour aider les secteurs lourdement touchés par la crise sanitaire et plus largement pour relancer notre économie, les autorités planchent sur l’élaboration d’un plan de relance. Ce matin, ils ont expliqué de quoi il s’agissait exactement.

Ce plan de relance est en réalité toute une série de projets extrêmement variés. "Cela va de la rénovation des écoles à la création d’une île énergétique en Mer du Nord, la lutte contre la sécheresse, le développement de la fibre optique, de la 5G, et même des infrastructures pour les vélos. Vous le voyez, cela brasse très large", a énuméré notre journaliste Loïc Parmentier, en direct dans le RTL INFO 13H.

Une aide européenne qui s'élève à 5,9 milliards

Il précise que de manière plus globale, il faut savoir que le budget de ce plan s’élève à 5 milliards 925 millions d’euros européens qui seront investis dans une centaine de projets.

"Tous ces projets ont d’ailleurs été envoyés à l’Europe et vont maintenant devoir être validés. L’Europe devrait donner son feu vert au plus tôt pour le mois de juillet et à partir de ce moment-là la Belgique pourra commencer à dépenser cet argent sur une période de 6 ans", précise notre journaliste.

"Des retombées sur notre économie jusqu'en 2040"

Cette aide financière européenne aidera en tout cas notre pays à concrétiser ses investissements publics. D’autant plus que la Belgique est très en retard par rapport à la moyenne européenne.

Loïc Parmentier a terminé en évoquant les retombées sur notre économie. "Il faut savoir que le Bureau du Plan a pris sa calculette et il semblerait selon eux que les 5,9 milliards d’euros européens auront des retombées sur notre économie jusqu’en 2040", indique-t-il en guise de conclusion.