Épargner fait perdre de l’argent: comment faire gonfler vos économies?

Les Belges ont perdu 364 euros en moyenne cette année en laissant leur argent sur leur compte courant ou épargne. Alors, comment gagner de l’argent avec vos économies ?

Vous ne le saviez peut-être pas, mais laisser vos économies sur votre compte à vue ou compte épargne vous fait actuellement perdre de l’argent.

Etienne de Callataÿ est économiste. Il explique: "On ne perd pas d'argent en apparence, mais on perdu du pouvoir d'achat car entre temps les prix augmentent." L'économiste illustre: "J'avais 10.000 euros, j'ai toujours 10.00 euros. Mais si votre épargne de 10.000 euros reste à 10.000 euros, mais que le prix des voitures passe de 10.000 euros à 11.000 euros: au début, vous auriez pu vous acheter une voiture, maintenant vous ne pouvez plus l'acheter." En cause, les taux d’intérêts très bas, proches de zéro : votre argent ne vous rapporte rien et l’inflation, le coût de la vie augmente.



Quelles alternatives?



Les Belges sont de grands épargnants: plus de 270 milliards d’euros sont sur des comptes épargnes dans le pays. Alors, comment investir ses économies pour gagner de l’argent ? Pour Etienne de Callataÿ, l’immobilier n’est pas assez stable. Qu’en est-il de la bourse ? "Pour investir en bourse, il faut surtout y investir l'argent dont vous n'auriez pas besoin demain ou après-demain. La bourse a eu tendance, au fil des décennies, à offrir de beaux rendements, largement supérieurs aux hausses du coût de la vie, mais parfois avec des aléas. On l'a vu en 2018, dans le seconde moitié de l'année, la bourse a perdu une vingtaine de pourcent."

Des placements qui comportent de l’incertitude. Y’a-t-il d’autres solutions, des valeurs sûres ? "Les vieilles voitures, l'or, le bitcoin, l'art, le vin, etc. Il faut se détourner, ce sont des placements encore bien lus volatiles."

Conclusion: il faut déjà avoir de belles économies pour pouvoir se permettre de prendre des risques et espérer faire fructifier son argent.