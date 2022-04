Guerre en Ukraine: le prix des matériaux de construction à la hausse chez nous

Le conflit en Ukraine a fait grimper la plupart des prix. Et notamment ceux des matériaux de construction. Certains sont même en pénurie. Alors, tout ça pourrait-il avoir un effet "positif" sur nos matériaux, fabriqués en Belgique ? Cette crise va-t-elle "profiter" aux entrepreneurs locaux ?

Des entrepreneurs belges se tournent vers des matériaux locaux, made in Belgium. Une alternative face aux délais d'approvisionnement qui s'allongent et conséquence de la reprise de la construction. Le prix des matériaux augmente partout depuis le début de l'année : +16%. Alexandre De Cesco est administrateur délégué d'une société de construction. Il indique : "On a donné consigne à toutes nos équipes d'accentuer cet effort sur la filière locale. Ça nous a permis de limiter la casse pour l'instant au niveau du délai d'approvisionnement. Reste le problème du prix."

Un prix élevé mais aussi une offre limitée. Pour la finition des chantiers, certains matériaux sont nécessaires: composants électroniques ou encore le verre. Les deux ne sont pas produits à grande échelle en Belgique. Il faut donc les importer.

On a de toute façon besoin d'importer

Francis Carnoy est le directeur général de la confédération de la construction wallonne : "On a de toute façon besoin d'importer, à la grosse cuillère, la moitié des produits dont a besoin sur nos chantiers. S'il y a une alternative, ils la mettent en œuvre. Mais ce n'est pas une solution pour résoudre le problème."

Le secteur demande des mesures de soutien aux pouvoirs publics: réduction d'accises sur la consommation d'énergie des entreprises ou encore l'application de la force majeure temporaire si un chantier est à l'arrêt.