(Belga) Intermarché rappelle de la viande de veau et des préparations à base de viande de veau vendues entre le 5 et le 9 septembre, a fait savoir l'enseigne mercredi soir.

"Les produits concernés ont été découpés, préparés et éventuellement emballés via les points de vente Intermarché de Anderlues (rue Vandervelde), Awans, Clabecq (Tubize), Courcelles, Dison, Florenville, Gedinne, Gozée, Huy, Lessines, Marche-en-Famenne, Mons et Tournai", précise Intermarché dans un communiqué. Les lots en cause, issus de la société Vitelco, mentionnent une date limite de consommation erronée. Les clients sont invités à ne pas consommer la viande par mesure de précaution et à se faire rembourser sur leur lieu d'achat. Pour plus d'informations: 010/47.17.22. (Belga)