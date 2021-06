L'épargnant belge reprend le chemin de l'investissement

(Belga) Depuis le début de la pandémie de coronavirus, de nombreux épargnants ont fait un premier pas vers l'investissement. C'est ce qui ressort d'un tour d'horizon auprès des plus grandes banques, lit-on samedi dans L'Echo.

"Les gens pouvaient moins consommer et voyager, et même pour les travaux à la maison, les temps d'attente étaient trop longs. Ils ont accumulé 30% de fonds supplémentaires sur leurs comptes à vue et d'épargne au cours de la période. Mais la croissance des investissements est nettement supérieure à celle des comptes d'épargne", explique Olivier Goerens, directeur marketing Private & Wealth chez Belfius. "Les investissements ont vraiment explosé à partir de juin de l'année dernière." Investir ne se résume pas toujours à de gros montants: il y a également une forte croissance des plans d'investissement où un montant fixe d'au moins 25 euros est déposé chaque mois dans des fonds d'investissement. Autre observation: au cours des premiers mois de la pandémie, beaucoup d'actions individuelles ont été achetées après la sévère correction boursière, après quoi les investissements dans les fonds sont devenus plus populaires. Sur l'ensemble de l'année 2020, l'équivalent de 11,4 milliards d'euros a été investi dans les fonds, un record, précise l'Echo. (Belga)