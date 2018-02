La Belgique, future terre de vignerons? Le réchauffement climatique pourrait avoir une conséquence inattendue chez nous

La Belgique pourrait profiter d'une conséquence inattendue du réchauffement climatique. Les experts estiment que la hausse de la température moyenne dans les années à venir devrait favoriser la production de vin chez nous. Le monde viticole est d'ailleurs en expansion en Belgique. Nos journalistes Julien Modave et Julien Raway ont rencontré des professionnels en région liégeoise.

Cette colline, vous la reconnaissez peut-être. Elle n’est pas en Champagne, même si la terre calcaire y est identique. Non, ce soleil a été immortalisé à Liège en septembre 2017, et ce domaine viticole est une success story.



12 hectares de vigne, plantés il y a près de 6 ans. Depuis, les premières bouteilles de Vin de Liège ont été produites, et déjà les premières récompenses sont tombées pour ce vin blanc.





Des cépages spécifiques à la Belgique



Mais alors, la Belgique est-elle en train de devenir une terre de vignerons? C’est exactement ce que pensent ces nouveaux coopérateurs.



Ils se sont réunis à Aubel pour lancer le Vin de Herve. Pour participer, il faut payer 500€, et les candidats ne manquent pas. "Ce n'est pas du tout financier. L'idée est vraiment de participer à un projet. Un projet qui est agricole, social, et qui sera indélocalisable", indique Benoît Dorthu, un coopérant.



Johanniter, Cabernet Cortis, Solarias… vous ne connaissez pas ces noms? Ils sont pourtant le secret des raisins en Wallonie et de leur résistance. "Mais il y a aussi surtout l'existence de nouveaux cépages qu'on nomme interspécifiques ou résistants, ce qui nous permet de faire de l'agriculture sans pesticide", confie Michel Schoonbroodt, porteur du projet Vin du pays de Herve.





Le réchauffement climatique devrait favoriser la production chez nous



Mais il y a depuis peu une autre évidence: le réchauffement climatique. Chaque fois que la planète gagne 1°C, toutes les moyennes de températures montent de 100 km vers le nord.



Avec le temps, notre région va récupérer le climat actuel de la Champagne. C’est une évidence selon Sébastien Doutreloup, climatologue à l'Université de Liège. "Ça correspond à l'augmentation de la température, et les vignobles vont devenir, peut-être, la normale en Belgique d'ici une dizaine ou une vingtaine d'années", dit-il.

Aujourd’hui, la Belgique compte une vingtaine de producteurs qui se professionnalisent. La moitié de la production est un vin mousseux. Le rouge, plus difficile, ne représente que 15% de la production. Une part appelée a augmenté au même rythme que l’augmentation des températures.