La CSC demande au gouvernement de l’aide pour les factures d’énergie: un ménage sur trois n’a pas 1.000€ de côté

Pour la secrétaire générale de la CSC, Marie-Hélène Ska, il faut que le gouvernement fasse un geste sur les tarifs de l'énergie, des tarifs dont la hausse risque de mettre plus d'un ménage en difficulté. Elle était l'invitée de 7h50 sur Bel RTL et répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

"La programmation et la prolongation du tarif social est une mesure qui semble aujourd'hui acquise" au niveau du budget 2022 en cours d'élaboration au gouvernement fédéral, s'est-elle réjouie. Permettre aux gens de se chauffer et de payer leur électricité, "c’est le sens du tarif social sur l’énergie" qui aide environ 900.000 ménages en Belgique, a-t-elle rappelé. Mais faut-il un effort supplémentaire du gouvernement ? "Bien sûr", selon Marie-Hélène Skia. "Il faut voir en fonction de la facture réelle qui doit recevoir une compensation. Donc nous verrons ce que le gouvernement aura décidé en la matière. Mais c’est clair qu’aujourd’hui nous savons qu’un tiers des ménages n’a pas la capacité d’avoir plus de 1.000€ de côté donc il va falloir faire un geste sur les tarifs de l’énergie", alors qu’on annonce un surcoût de l’ordre de 500€ à 700€.