Le nombre de permis de bâtir pour des habitations unifamiliales au plus haut depuis 1997

(Belga) En 2021, des permis de bâtir ont été octroyés en Belgique pour la construction de 57.813 nouveaux logements, dont 28.228 nouvelles habitations unifamiliales, ce qui représente pour ce dernier segment le nombre le plus élevé depuis 1997, selon des chiffres publiés mardi par Statbel.

Le nombre de permis pour de nouvelles constructions résidentielles est en hausse de 4,57% par rapport à 2020. Les permis de construire sont en revanche en baisse pour les appartements (-2,38%, à 29.585), alors que les permis pour des habitations unifamiliales a augmenté de plus de 13%, à 28.228. En Wallonie, des permis ont été octroyés en 2021 pour 13.149 nouveaux logements, en hausse de 17,8% par rapport à 2020 et le nombre le plus élevé depuis 2008. Dans le sud du pays, les permis octroyés pour des rénovations étaient au nombre de 10.545 en 2021, au plus haut depuis au moins 25 ans. Un constat identique peut être fait à Bruxelles pour les rénovations (2.062 permis octroyés en 2021). (Belga)