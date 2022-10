Le prix du bois explose et c'est une aubaine pour les communes vendeuses: "On peut soulager notre budget et financer d'autres projets"

En Belgique, les communes sont de grosses vendeuses de bois et la plupart des forêts leur appartiennent. La plupart des recettes de vente de bois reviennent donc aux communes. Et pour certaines, c'est une part importante du budget.

Les ventes de bois se font toujours aux enchères. Ce sont en quelques sortes les règles des marchés publics. Le bois est vendu au plus offrant. Le prix du bois varie selon la qualité du bois (essence, diamètre, ...), l'isolement de la parcelle à exploiter (plus c'est difficile d'accès, moins c'est cher) et bien sur l'offre et la demande.

Un soulagement pour les caisses de la Ville

Ici, après 4 heures d'enchères, Christiane Orban, échevine des forêts à Theux, a le sourire : les prix se sont envolés, parfois le double du tarif habituel, et c'est de l'argent qui ira directement dans les caisses de la commune, bien vides en ce moment.

"Oui, car je pense que les budgets vont être bien difficiles à clôturer", note-t-elle. À Theux, les ventes de bois représentent 5% du budget total de la commune, à Lierneux, c'est 10% et la vente a lieu aujourd'hui : le bourgmestre André Samray ne s'en cache pas, elle sera cruciale. "Il y a quelques années, le bois avait chuté, tandis qu'ici, on espère pouvoir réaliser une bonne opération d'un point de vue budgétaire".

Une bonne vente, c'est tout bénéfice, aussi, pour les citoyens. "Plus on a de recettes avec les ventes de bois, plus nous pourrons soulager notre budget et financer d'autres projets citoyens".

Et cette année, la vente pourrait représenter bien plus que les 10% habituels du budget...