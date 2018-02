Le prix du diesel a dépassé celui de l'essence dans certaines stations: et demain, qu'en sera-t-il?

Le prix du diesel a brièvement dépassé celui de l’essence … c’est historique ! Dans "Money Time" sur bel RTL, l'économiste Bruno Wattenbergh a expliqué pour quelles raisons ce carburant avait vu son prix bondir cesdernières années.

"C'est tout simplement par la volonté politique. Le fameux tax-shift avait pour objectif que la fiscalité sur le diesel s’aligne sur celle de l’essence. Et bien c’est presque le cas".

Quels sont les éléments du prix qui ont changé pour permettre ce rattrapage ?

"Principalement les accises. Il y a à peine 5 centimes de différence au niveau de ces accises en faveur de l’essence. Et cet écart devrait se réduire par une baisse légère des accises sur l’essence et une hausse des accises sur le diesel. A noter que nous parlons ici de la 95 octanes".

Donc le diesel ne sera pas plus cher que l’essence … les deux carburants devraient coûter le même prix pour le consommateur ?

"Et bien non … D’abord parce que le diesel coûte plus cher à raffiner que l’essence. Ensuite, parce que l’offre et la demande de diesel ne sont pas les mêmes que celles de l’essence. Ce qui peut expliquer l’événement historique de cette semaine car nous sommes en hiver, où il y a plus de demande pour le diesel de chauffage. Résultat, sur le marché le diesel coûte pour l’instant à peu près 12% de plus que l’essence".

Dans ces conditions, est- ce qu’il est encore intéressant d’acheter un diesel ?

"Tout dépend de vos besoins en déplacements. Un diesel est un non-sens pour les petits trajets : il coûte plus cher, s’use plus vite et va encrasser votre filtre à particules … bref ce que vous allez gagner en consommation, vous allez le perdre ailleurs. Si vous roulez beaucoup le diesel sera probablement le carburant le plus économique, même s’il devient légèrement plus cher".

Mais ce ne sera pas le plus respectueux de l’environnement ?

"Je n’en suis pas sûr. Les anciens diesels sont effectivement très polluants et fort dommageables pour l’environnement et la santé, mais pas les derniers diesels. Les constructeurs ont beaucoup plus investi dans la recherche sur les moteurs diesels ces dernières années que dans celle des moteurs à essence. Parce que le rendement d’un moteur diesel est plus important".

Diesel ou essence, le choix risque donc de devenir de plus en plus compliqué ?

"Exactement, d’autant plus que comme vous le savez, les normes de pollution pour les véhicules viennent de changer, ce qui risque bien de faire augmenter aussi le coût d’exploitation des véhicules".

Qu’est-ce que l’on peut conseiller aux gens qui nous écoutent ?

"Renseignez-vous. Lisez les magazines spécialisés lorsque vous voudrez acheter un nouveau véhicule. Le Moniteur de l’Automobile vient notamment de sortir un gros dossier sur la question diesel ou essence".