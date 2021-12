Parmi les cadeaux possibles pour Noël, il y a les objets électroniques reconditionnés. C'est-à-dire des modèles de seconde main qui ont été inspectés et, si besoin, réparés. Quel est l'avantage pour le client et que faut-il vérifier en priorité?

Notre équipe s'est rendue dans un magasin de matériel électronique de seconde main. Sur les étagères, les ordinateurs ont l'air flambant neufs, et pourtant ils ne le sont pas: ils sont reconditionnés. Autrement dit, ils sont remis à neuf et les pièces défectueuses ont été réparées ou remplacées.

Pour le client, la différence de prix avec un produit sorti d'usine peut être intéressante. "Sur une gamme professionnelle, comptez qu'à partir de 500 euros vous avez déjà quelque chose de très très bien, avec un excellent processeur", explique David Pearson, responsable technique du magasin.

Un marché qui monte

Depuis une dizaine d'années, les produits reconditionnés gagnent du terrain. Plus d'un Belge sur trois a déjà acheté un téléphone ou un ordinateur reconditionné.

Avec la pandémie, le marché a explosé. "Depuis le covid il y a une hausse, une forte demande. Avec tout ce qui est télétravail, les gens restent à la maison et ont besoin d'un ordinateur, mais ils n'ont pas forcément le budget pour investir dans un ordinateur neuf qui va dépasser 1.000 euros pour avoir quelque chose de correct", confie David Pearson.

Les éléments à vérifier en priorité

Si vous pensez acheter un produit électronique de seconde main, il est fortement conseillé de prendre le temps d'analyser le produit et de poser les bonnes questions. "Il faut vérifier notamment la qualité et la luminosité de l'écran. Il faut vérifier et essayer d'avoir un maximum d'informations sur la qualité de la batterie. Quelle va être l'autonomie de la batterie? Et puis, il faut essayer de tirer des informations du vendeur concernant l'intensité d'utilisation de l'appreil", explique Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test Achats.