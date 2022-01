Les gîtes wallons ont bien fonctionné durant les fêtes

Malgré les règles sanitaires en vigueur, les vacances de Noël se concluent de manière positive pour le secteur touristique dans les cantons de l'Est. Les gîtes et les lieux d'excursions tirent leur épingle du jeu et enregistrent de meilleurs chiffres que l'an dernier, indique vendredi l'agence du tourisme de l'Est du pays, qui a mené une enquête en ligne auprès de différents prestataires.

Plus de la moitié des établissements interrogés soulignent que leurs appartements et gîtes étaient complets pendant la période de Noël-Nouvel An. Neuf sur dix précisent que le taux d'occupation était au moins aussi bon, voire meilleur, que l'an dernier à la même période. Si la majorité des touristes étaient Belges, on constate une augmentation du nombre d'Allemands et de Hollandais par rapport à l'année dernière.

Les hôtels, chambres d'hôte et auberges enregistrent quant à eux une baisse de fréquentation en comparaison avec l'an dernier, indique l'agence du tourisme, qui précise que le variant Omicron en est la cause.

Les lieux d'excursion ont rencontré un franc succès, attribué notamment au Covid Save Ticket. "L'introduction du CST a rendu les gens plus sereins, se sentant plus en sécurité avec cette mesure et les autres introduites pour limiter les risques d'infection", indique l'agence.

Au niveau des activités pratiquées, on constate que les randonnées en pleine nature gardent un attrait important, mais cette année, toutes les activités de loisirs, dont les sports "fun", ont attiré du monde. La gastronomie arrive également sur le haut du podium, en tant que but de séjour dans les Cantons de l'Est.