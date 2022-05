Les prix du gaz en forte hausse en Europe

Le prix du gaz était en forte hausse en Europe, jeudi. Le marché est préoccupé par l'approvisionnement en gaz russe via l'Ukraine et par les effets des sanctions russes visant les entreprises énergétiques européennes.



Sur le marché à terme du gaz naturel aux Pays-Bas, qui sert de référence pour le prix du gaz en Europe, le prix a augmenté de 11% jeudi matin. Dans le même temps, le prix du mégawattheure est passé à plus de 105 euros, soit une augmentation de plus de 12%. Le transit du gaz russe vers l'Europe via l'Ukraine est fortement chamboulée ces derniers temps. Jeudi, il devrait connaître une baisse de près d'un tiers, après une réduction de 18% mercredi. Malgré la guerre, le transit de gaz était resté à niveau ces derniers mois. La Russie a en outre annoncé avoir instauré des sanctions à l'encontre d'entreprises énergétiques européennes, dont les retombées sur le marché du gaz sont encore incertaines. Ce marché reste très instable, malgré la hausse des températures et l'augmentation de l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié vers l'Europe.