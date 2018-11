Les promotions du "Black Friday" ont pris de l'avance cette année: elles gagnent en ampleur et en durée

Vous n'avez pas pu échapper aux publicités sur le Black Friday. C'est après-demain. Le concept vient des Etats-Unis. C'est au départ une journée de promotions énorme sur l'électroménager. Chez nous, il touche aujourd'hui tous les secteurs et dure plusieurs jours.

En anglais "Black Friday", cela signifie vendredi noir. Nous sommes mercredi et pourtant les promotions sont déjà de vigueur. Nous nous sommes rendus dans une grande enseigne où le Black Friday dure un mois. Une cliente se réjouit: "Cela a commencé plus tôt donc c'est bon pour nous", nous confie-t-elle avec le sourire aux lèvres.

Dans les rayons, les clients en profitent pour acheter les futurs cadeaux de Noël ou pour se faire plaisir à moindre prix. "J'ai des bons de réductions de 20 euros par tranche d'achat de 100 euros, sachant que je compte acheter un nouveau téléphone aujourd'hui qui coûte 1200 euros, c'est plutôt intéressant", nous détaille ce client.

Le Black Friday est né aux Etats-Unis, dans les années 60. Il se déroule traditionnellement le lendemain de la fête de Thanksgiving et lance la période d'achats pour les fêtes de fin d'année. Le phénomène est arrivé chez nous il y a peu. C'est déjà un succès commercial.

Deborah Motteux, associé communication Coméos (fédération du commerce et des services): "L'année passée en 2017, les Européens ont dépensé 72% de plus par rapport à un vendredi normal. Et pour les Belges, on parlait de 46%, donc c'est quand même une très bonne journée."

A l'origine, le Black Friday était surtout pratiqué sur internet chez nous. Il envahit désormais les commerces physiques. Aujourd'hui, les promotions s'étendent des chaussures aux téléviseurs en passant par les voitures et les pots de peinture!