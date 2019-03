Nouvelle année record pour le commerce en ligne en Belgique en 2018

(Belga) Les Belges ont dépensé 10,67 milliards d'euros en ligne en 2018, soit un demi-milliard en plus que l'année précédente, annonce mercredi BeCommerce, l'association belge des boutiques en ligne et des entreprises de vente à distance. C'est un nouveau record pour le commerce électronique en Belgique.

"Le Belge va plus souvent faire son shopping en ligne et dépense également davantage au total", commente Sofie Geeroms, Managing Director de BeCommerce. "C'est ainsi qu'en 2018, il est allé en moyenne faire pas moins de 11,6 fois son shopping en ligne pour un montant total moyen de 1.273 euros. En 2017, c'était 10,3 fois pour un montant total de 1.191 euros, 2018 montre donc une augmentation indéniable." L'évolution n'est par contre pas la même dans toutes les Régions du pays: les dépenses en ligne ont plus augmenté en Flandre (+8%) qu'en Wallonie (+4%). Au niveau des sujets d'achats, les voyages en avion et l'hébergement restent les plus populaires, suivis des tickets pour des attractions ou des événements et ensuite les voyages forfaitaires. C'est la catégorie jouets qui a connu la plus forte croissance annuelle dans les dépenses en ligne (+38%). Les catégories santé et beauté ainsi que vêtements progressent aussi, de 35 et 18% respectivement. Selon le BeCommerce Market Monitor, le Belge opte de plus en plus souvent pour le smartphone lors de son shopping en ligne. L'an dernier, au moins un Belge sur trois l'a utilisé pour au moins un achat. La majorité des achats en ligne se fait cependant toujours via un ordinateur portable (52%) ou un ordinateur fixe (28%). Enfin, si Bancontact et la carte de crédit restent les méthodes paiement les plus populaires, Paypal gagne en popularité et se place désormais en 3e position. "En 2018, plus d'un acheteur belge en ligne sur trois (34%) a utilisé PayPal pour un total de 9% des dépenses en ligne." (Belga)