Peut-on être tracé avec nos paiements électroniques? Un expert répond

Geert Baudewijns est le directeur général de SECUTEC, un fournisseur de systèmes de sécurité. Il est aussi l'un des plus grands experts belges de la sécurité en ligne.

Invité sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche", il a été questionné sur la sécurité des banques. Avec l'utilisation en baisse du cash, l'argent "virtuel" prend une place de plus en plus importante, ce qui soulève des craintes chez certains citoyens. Nos données peuvent-elles être piratées et notre argent a-t-il un risque de disparaître subitement ? À ces deux questions, l'expert donne une réponse catégorique.

Peut-on être tracé ?

"Pour le moment, je ne vois pas de souci à ce niveau-là", rassure-t-il. "Nous avons, en Belgique et en Europe, des banques parmi les mieux protégées au monde. Avoir peur de se faire tracer, je dis que ça va très loin cette idée-là."

Les banques victimes de cyberattaque ?

Pourrait-on se faire pirater notre compte en banque et qu’on nous vole tout notre argent ? Un scénario qui n'est pas réaliste "pour le moment", assure encore Geert Baudewijs. "Comme je viens de le dire, les banques belges et européennes sont les mieux protégées. Elles sont tellement bien protégées que c’est impossible."

"Je ne peux pas imaginer que ça arrive" conclut-il.