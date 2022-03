Prix de l'énergie: le diesel à plus de 2 euros le litre samedi

Le prix maximal du diesel continue de grimper et dépassera la barre des 2 euros le litre samedi, annonce vendredi la Direction générale Énergie du SPF Économie.



Le prix maximum du diesel (B7) à la pompe présentera une hausse de 0,157 euro, atteignant un coût de 2,0840 euros le litre. Il s'agit d'un nouveau record, le précédant datant de la semaine dernière seulement à 1,9270 euro le litre. Pour le gasoil de chauffage, les prix augmentent également : à 1,1819 euro le litre pour une commande de moins de 2.000 litres (+0,0212 euro) et à 1,1513 euro le litre pour une commande de plus de 2.000 litres (+0,0211 euro). L'incertitude créée par l'invasion russe de l'Ukraine la semaine dernière pousse les prix des carburants à des sommets.