Une forte hausse des prix des carburants est annoncée pour ce samedi. Face à la nouvelle, de nombreux Belges se sont rués sur les pompes ce vendredi. Vous êtes plusieurs à avoir appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous pour signaler des files aux stations-service.

"Pompe à essence prise d'assaut à Loncin", nous a écrit Denis. "La course vers l'or! Certaines pompes sont déjà vides à Champion, près de Namur", nous a envoyé Jeannine. "À La Louvière, longues files pour mettre de l'essence avant demain", nous a indiqué Ilyas.

Nous avons contacté la Fédération Belge des Négociants en combustibles et carburants, la Brafco. Son porte-parole confirme "un rush plus que soutenu". D'après Olivier Neirynck, cet afflux massif de clients ne met pas en péril l'approvisionnement en carburant. "Non et dix fois non. Il y a largement assez de carburant", nous a-t-il confié.

"Les consommateurs veulent faire le plein avant l'augmentation des prix et beaucoup pensent que les prix vont continuer à augmenter avec la guerre en Ukraine", a enchéri un porte-parole de Dats24, filiale du groupe Colruyt, qui observe aussi un afflux massif aux stations service.