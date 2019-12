Quelles DÉPENSES faut-il faire avant le 1er janvier, pour payer MOINS d’impôts?

Il reste quelques jours avant la fin de l'année, c'est donc le moment de faire les dépenses qui peuvent être déduites de la déclaration fiscale de l'année prochaine. Si vous attendez le 1 janvier pour faire ces achats, ils ne pourront pas être déduits pour 2020. Il faudra attendre une année de plus.

Voici quelques exemples d'achats à faire :



- Les titres-services : "C’est 9 euros par titre-service, l’avantage fiscal lui varie suivant les régions. Autant anticiper cet achat et bénéficier de cet avantage fiscal le plus rapidement possible que de le reporter d’une année", conseille Nicolas Themelin, avocat fiscaliste.



- Les donations de minimum 40 euros à une organisation agréée



- Les frais de garde d'enfants (crèche, mouvement de jeunesse, stages etc)



- L’épargne-pension : vous pouvez bénéficier d’une réduction de 30 % si vous versez un montant qui va jusqu’à 980 euros. Ça veut dire que si vous versez 980 euros d’ici la fin de l’année, vous bénéficiez d’un avantage fiscal de 294 euros l’année prochaine.



- L’assurance protection juridique, pour profiter d’une réduction d’impôt de 40%.



- En Wallonie, il y a également l’isolation de la toiture sous certaines conditions et l’achat immobilier en viager.

A noter que parfois la meilleure dépense, c’est celle que l’on ne fait pas. "Absolument dépenser pour essayer d’optimiser n’est pas forcément toujours le bon calcul", pointe Geoffroy Coomans, le président de l'Association belge des Contribuables.

Et puis si on utilise toutes les ficelles fiscales, a-t-on plus de risques d'être contrôlé? C'est un peu un mythe mais c'est vrai que si on fait vraiment attention à tout dans les détails, on a peut-être plus de risques de devoir se justifier.