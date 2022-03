Les salaires belges parmi les plus élevés d'Europe: est-ce un mythe ou une réalité?

Ce matin, dans sa chronique consacrée à l’économie et à la consommation, Bruno Wattenbergh a évoqué le niveau des salaires en Belgique.

La Belgique aurait les salaires les plus élevés : est-ce un mythe ou une réalité ?

Une réalité. La Belgique a toujours l'un des coûts salariaux les plus élevés d'Europe. Nous sommes, comme depuis des années, sur le podium, en 3e place après le Danemark et le Luxembourg. Mais attention, il s’agit ici du coût salarial, pas le salaire net payé au travailleur.

Qu’est-ce que cela change ?

Deux choses. D’abord, si le coût salarial est élevé, les ponctions sociales et fiscales font fondre le salaire net payé aux travailleurs. Au nom de la solidarité. C’est le coût payé pour notre sécurité sociale, qui est l’une des meilleures du monde. Cela fonctionne à la condition que suffisamment de personnes travaillent. Et en Belgique, surtout en Wallonie, le taux d’emploi est trop faible que pour financer cette sécurité sociale. L’objectif pour assurer ce financement, c’est un taux d’emploi, alors que si c’est possible pour la Flandre qui est à 75%, Bruxelles stagne à 61% et la Wallonie a 65%.

Ensuite, le problème, c’est que le coût de cette main d’œuvre est significativement plus élevé que celui de nos voisins. Pour des pays dont la croissance et la richesse provient de l’exportation, c’est un risque à sérieusement surveiller.

Et ces coûts salariaux devraient encore augmenter avec l’inflation ?

Oui, l'inflation devrait être supérieure à 7% cette année à cause de la forte augmentation des prix de l'énergie et de nombreux produits, tels que les céréales par exemple. Et cette inflation se répercute progressivement sur les salaires, via l'indexation automatique. Nous sommes donc confrontés réellement à une menace de dérapage des coûts salariaux. Qui va bien sûr peser sur la compétitivité.

De combien les salaires devraient augmenter dans les prochains mois ?

La Banque Nationale de Belgique est sortie hier avec de nouveaux chiffres. En deux ans, le salaire horaire grimperait de plus de 10%. En trois ans, jusqu'en 2024 inclus, les coûts salariaux vont même augmenter de près de 13%.

Que peut-on espérer à plus long terme ?

L’inflation ne se résorbe pas en quelques semaines. Compte tenu des contrats à terme actuels, l’inflation totale s'élèverait encore à plus de 5 % à la fin de cette année. Les prévisions actuelles ne font toutefois pas état non plus de spirale prix-salaires de longue durée : la pression inflationniste fléchirait dans les deux prochaines années, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle.