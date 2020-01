Votre compte à vue vous coûte plus cher en 2020: comment expliquer cette augmentation?

Le début de l'année 2020 est marqué par la hausse de plusieurs frais bancaires. Cette hausse s'explique par la faible rentabilité actuelle des banques, et elle concerne notamment la gestion des comptes privés et professionnels. Explications.

Parmi les changements amenés par l'année 2020 dès ce mois de janvier, il y a également une hausse de plusieurs frais bancaires. Les frais de gestion, les retraits d'argent par carte de crédit, les frais liés aux coffres forts ou encore les virements papier vous coûteront plus chers. Par exemple, pour BNP Paribas, les frais de virement papier passent de 1,50 euros à 6 euros.

Cette augmentation assez conséquente s'explique par la faible rentabilité actuelle des banques par rapport aux autres secteurs industriels, selon l'économiste Bruno Wattenbergh. "Ensuite, parce que toutes les opérations physiques, c'est-à-dire qui nécessitent une interaction humaine, ou un distributeur coûtent énormément d'argent aux banques. Celles-ci ont constaté que les Belges étaient de plus en plus friands de la gestion en ligne : 13 millions de Belges ont des comptes en ligne. Et ce phénomène est en croissance, donc les banques amplifient ce mouvement en poussant un maximum de gens à ne plus venir dans les parties dites physiques de la banque, en allant plutôt en ligne, où les services coûtent moins cher. Ça les arrange bien."

Autrement dit, les banques souhaiteraient à terme optimiser leurs services en ligne, et diminuer les interactions physiques avec les clients, dans le but d'améliorer leur rentabilité. Pour ce faire, elles vont entre autres augmenter leurs frais.

Mais est-ce que ça veut dire que les banques sont mal en point ? "On ne peut pas dire que les banques belges sont en mauvaise santé", poursuit Bruno Wattenbergh. "Que du contraire ! Ce n'est pas une question de solidité, c'est une question de rentabilité. La banque a du mal à trouver de la rentabilité dans son métier de base. Elle essaye donc de diminuer au maximum ses frais, et favoriser la banque en ligne, beaucoup moins chère."

Comment esquiver cette augmentation de frais ? Sommes-nous impuissants face à cela ?

Nous avons aussi posé la question à Bruno Wattenbergh. Et pour lui, une astuce existe, pour ne pas subir ces augmentations, qui ne risquent pas de s'arrêter. "Pour votre abonnement de téléphonie mobile, il y a des profils selon votre consommation de data ou d'appels, par exemple. Pour les banques, c'est la même chose : vous avez un profil de consommateur. L'idée est d'aller comparer les différents types de comptes dans votre banque, et dans les autres banques. Il existe des comparateurs de prix également pour les banques. il est possible qu'avec votre profil, vous trouviez des comptes moins chers, adaptés à votre manière de consommer."

Voici deux liens différents pour comparer rapidement les prix des différentes banques en Belgique :

- https://www.comparatif-compte-bancaire.be/

- https://www.test-achats.be/argent/payer/calculateur/compte-a-vue?landingpage