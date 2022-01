Vous voulez changer de voiture mais vous êtes perdu? "Voici mes conseils"

Mois de janvier oblige, je vous propose de passer en revue les critères pour choisir un nouveau véhicule.

Dire qu’il n’y a pas de Salon de l’Auto cette année n’est pas tout-à-fait exact. Cela faisait des années que les marques de voitures en Belgique ne vendaient plus directement au Salon de l’Auto. Mais celui-ci restait un grand moment à la fois pour les amateurs de voitures et pour celles et ceux qui devaient changer leur véhicule. On venait au Salon découvrir les modèles, les options, voir et toucher les véhicules, mais on se rendait en concession pour négocier les conditions et signer le contrat d’achat.

Ici, pas de Salon de l’Auto pour cause de Covid, mais pas que … et donc les constructeurs ont rivalisé d’inventivité pour être présents et actifs à la fois sur le web et surtout dans les concessions.

Trop de sources d’énergie différentes qui perdent les acheteurs

Électricité, hybride, on oublie le gaz probablement pour l’instant … Il semble que le choix n’ait jamais été aussi compliqué, ce qui s’est traduit notamment par une chute de l’achat de voitures neuves, alors ce n’est pas la seule raison, mais c’en est une.

La multiplication des options rend perplexe les candidats acheteurs.

Alors justement, quelles sont les recommandations que l’on peut donner à un acheteur potentiel qui doit changer sa voiture ?

Une grande voiture juste pour partir en vacances : à réfléchir

En général, les candidats acheteurs ont une bonne idée du gabarit de la voiture et de la couleur désirée. Posez-vous quand même la question sur le gabarit. Avez-vous vraiment besoin d’une grande voiture juste pour partir en vacances ? Ne pourriez-vous pas opter pour une plus petite, moins chère et en louer une plus grande pour les vacances ?

Pas d’électrique sous 400 km d’autonomie pour la plupart des Belges

Cette question évacuée, le vrai dilemme, c’est la motorisation. Techniquement parlant, aucun choix de motorisation ne s’avère catastrophique. Tout dépend de l’usage que vous en ferez. Si vous considérez une motorisation électrique, sachez que la plupart des Belges ont un seuil psychologique de 400km d’autonomie pour se sentir à l’aise.

Le prix de revente d’une électrique après 5 ans : une inconnue

Pour choisir cette motorisation, essayer de calculer ce qu’on appelle le coût total de possession. Ce que votre nouvelle voiture vous coûtera, jusqu’à ce que vous l’usiez ou vous en sépariez. Ne prenez donc pas uniquement en compte le prix d’achat, pensez aussi à l’ensemble des charges fiscales qui ont fort évoluées, au prix des carburants et de l'électricité, au coût des entretiens. Mais aussi à la valeur de revente escomptée. Et là, cela devient beaucoup plus difficile. Que vaudra votre diesel lorsque certaines régions en interdiront la circulation ? Pas grand-chose sans doute … mais que vaudra un véhicule électrique à la revente dans 5 ans ? A gabarit égal, probablement plus qu’un diesel, mais cela reste aussi une inconnue.

Posez-vous aussi la question du rôle que vous voulez jouer en tant que citoyen dans la pollution globale liée à la mobilité. Que ce soit par le modèle choisi ou pas la manière dont vous allez utiliser le véhicule.

Et si on ne s’y retrouve pas, le comparateur de Test-Achats vous permettra, sur base de quelques questions, de vous guider vers la meilleure motorisation. https://www.test-achats.be/mobilite/autos/comparateur/voitures-doccasion

Celui du Moniteur de l’Automobile, lui, compare les voitures du marché. https://www.moniteurautomobile.be/achat-voiture-neuve/rechercher-vehicule.html

Pour terminer, voici quelques informations utiles sur l’achat d’un véhicule neuf :

Documents nécessaires

Une fois votre choix effectué, le vendeur vous remettra un bon de commande. Vérifiez que toutes les informations du bon de commande correspondent bien à ce dont vous avez convenu avec le vendeur. Sur le bon de commande doivent figurer les informations suivantes :

Les caractéristiques du véhicule : la marque, le modèle, l'année de fabrication, les options et la couleur

Le prix convenu

La réduction accordée

La date de livraison de la voiture

La date et le lieu où a été établi le bon de commande

La signature de l'acheteur et du vendeur

La souscription éventuelle à un crédit

L’éventuel montant de reprise de votre ancienne voiture

Lorsque vous allez chercher le véhicule, contrôlez que celui-ci correspond bien à la description figurant sur le bon de commande. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez refuser le véhicule.

Le vendeur doit vous présenter les documents suivants :