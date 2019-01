"Il a même mis le feu à sa propre voiture": un inspecteur de police pyromane condamné à Bruxelles

Un inspecteur de la zone de police bruxelloise Midi, âgé de 36 ans, a été condamné jeudi à deux ans de prison pour avoir bouté le feu à trois reprises, entre mai et septembre 2016, à Vlezenbeek (Leeuw-Saint-Pierre). Il a même mis le feu à sa propre voiture. Le prévenu a également été reconnu coupable de fraude.



La VW Golf du prévenu L. est partie en fumée le 14 juillet 2016. Dans les semaines qui suivirent, le feu a notamment été bouté à un tas de déchets, un arbre et deux parasols, soit au total six faits pour lesquels le parquet de Hal-Vilvorde tient L. pour responsable. "Il était à chaque fois dans les parages et lors d'un des faits au moins, un témoin l'a aperçu avant", a fait valoir le procureur. "Lors de la perquisition, on a retrouvé des bougies chauffe-plat, des briquets mais aussi les papiers de sa voiture qui avaient en principe brûlés avec celle-ci. Au cours de l'enquête, il a fait des déclarations contradictoires, calquées sur les progrès de l'enquête. Il a refusé le passage au détecteur de mensonges". Le mobile est à trouver, selon le parquet, dans les dettes contractées par L. et qu'il comptait rembourser avec l'argent de l'assurance. Le parquet a requis trois ans, la défense demandant l'acquittement, estimant qu'il y avait beaucoup de soupçons mais peu de preuves. Le tribunal l'a reconnu coupable de trois des six incendies et condamné à deux ans de prison.