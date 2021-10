"Si je reste, je meurs": la danseuse bruxelloise Jeny Bonsenge publie une photo de son visage tuméfié et dénonce des violences conjugales

La danseuse et influenceuse bruxelloise Jeny Bonsenge, qui avait été invitée sur le plateau de l'animatrice américaine Ellen DeGeneres en 2019 parce qu'elle avait été repérée par Meghan Markle, dénonce les violences qu'elle affirme subir au sein de son couple. La jeune femme a publié une photo de son visage tuméfié, son oeil visiblement blessé. Elle explique avoir essuyé des coups de son époux. Sa publication a été repostée de très nombreuses fois par des personnes influentes ou anonymes, saluant le courage de l'artiste.

"JE N’AI PLUS PEUR DE PARLER! Subir différentes formes de violences tout le long d’une relation et rester sous silence. Pardonner, accepter, supporter, et retomber amoureuse, penser que tout ira mieux... Avoir peur de parler, avoir peur de la réaction des gens. Avoir peur des menaces. Avoir peur de sortir. Avoir peur de nuire à quelqu’un et à sa carrière, Avoir peur de mourir si l’on parle .

Le coup que j’ai reçu c’était le DERNIER! C’était le coup de TROP. Et c’est celui qui m’a permis de me réveiller et sortir de cet emprise. Ma vie ne s’arrête pas là. Ma vie ne s’arrête pas au mariage j’ai tellement de talent, tellement d’autres choses beaucoup plus positives et ambitieuses à partager avec vous. PLUS JAMAIS ÇA. Je n’encourage PAS le harcèlement, je n’encourage PAS la haine. Donc n’essayez pas de vous venger à ma place . Je n’ai ps besoin de vengeance j’ai besoin de me libérer. Laissez cette personne. La justice et la justice divine feront leur travail. Dieu est juste, Dieu est grand. Je ne m’inquiète pas.

Pour toutes les femmes dans ce genre de situations même si selon vous ce n’est pas grave et qu’on vous dit que le mariage c’est pas facile & qu’il faut supporter ! Au premier signe de violence partez !!!!! Moi j’aurai du partir + tôt !

N’attendez pas le coup fatale. PARTEZ !!!! Et pour toi mon ex fiancé j’aimerai te dire MERCI de m’avoir honoré en public je te dis aussi AU REVOIR et À JAMAIS en public car Si je reste , je meurs ."

Son époux, le comédien connu sous le nom docteur idéologie, a réagi sur instagram. Il a publié une réaction sur son compte: "Je suis moi-même contre la violence envers les femmes. En aucun cas, j'ai levé ma main sur elle et comme il y a des choses qui s'expliquent, je vais m'expliquer", a-t-il écrit. Dans sa story, le principal intéressé a publié un P.V. de police, en entourant la date du 29/09/2021, et en écrivant; "J'ai les preuves que tout ça c'est de la mauvaise foi. Je ne l'ai jamais tabassé. Le gonflement de son oeil n'est en aucun cas une pêche venant de ma part. Un stabilisateur de caméra est tombé sur son oeil pendant une dispute et apparemment la haine l'emporte. Je continuerai à me défendre jusqu'au bout. Si ça c'est pas vouloir saboter une personne. "Encore frapper", merci Jeny, merci pour tout ma jumelle", a écrit l'époux de l'artiste.