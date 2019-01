Asile et migration - Le parquet général confirme son appel contre le jugement des hébergeurs de migrants

(Belga) Le parquet général a fait appel contre tout le jugement rendu dans le dossier des hébergeurs de migrants, a confirmé à l'agence Belga samedi soir Anja Bijnens, porte-parole du parquet général de Bruxelles.

La Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés a annoncé, samedi après-midi, que le parquet général de Bruxelles avait fait appel contre toutes les dispositions du jugement par lequel quatre personnes ont été acquittées et quelques autres condamnées pour trafic d'êtres humains. La porte-parole du parquet général de Bruxelles a confirmé cette information, samedi soir. Le 12 décembre dernier, le tribunal correctionnel de Bruxelles avait acquitté trois citoyennes belges et un résident belge qui avaient hébergé chez eux des migrants. Ceux-ci étaient prévenus pour trafic d'êtres humains et organisation criminelle. Le parquet réclamait la condamnation de deux d'entre eux seulement, pour avoir été complices de "passeurs", des migrants qu'ils accueillaient chez eux. Le tribunal avait par contre condamné les "passeurs" en question à des peines de 12 à 40 mois de prison, avec sursis pour certains. (Belga)