Assises Namur - Huit femmes et quatre hommes pour juger Laurent Badot de matricide dès lundi

(Belga) La cour d'assises de Namur a désigné mercredi huit femmes et quatre hommes, ainsi que trois hommes et une femme comme jurés suppléants, pour juger Laurent Badot à partir de lundi. L'accusé, né en 1992, doit répondre du meurtre de sa mère, Myriam Badot, née en 1961, commis à Andenne entre le 7 et le 11 juin 2020.

Il est également accusé d'avoir torturé cette dernière, qui se trouvait par ailleurs en état de vulnérabilité, d'avoir tenté de mettre le feu à son habitation de la rue Sous Stud, et d'avoir commis des dégradations dans cette habitation. L'accusé devra aussi répondre de coups portés à sa mère, notamment avec une bouteille en verre. Ce sont des voisins qui ont prévenu la police le 11 juin 2020 vers 08h30, s'inquiétant du fait que Myriam Badot, alors âgée de 59 ans, ne donnait plus signe de vie. À leur arrivée, les policiers ont remarqué une vitre brisée. L'habitation avait été mise sans dessus-dessous. Les forces de l'ordre ont découvert le corps sans vie de Myriam Badot, couchée sur le dos, sous un canapé et un lit médicalisé, la bouche remplie de papier essuie-tout. Les voisins évoquant des fréquentes tensions entre la victime et son fils, celui-ci a été rapidement interpellé. Il a reconnu avoir "bousculé" sa mère et s'être assis dans le divan alors qu'elle était sous le meuble mais nie toute intention homicide. Les débats seront présidés par Philippe Gorlé. L'accusation sera soutenue par la substitut Virginie Kerkhofs. Me Ricardo Bruno et Régis Brocca défendront l'accusé. La fille, la sœur et le neveu de la victime se sont constitués parties civiles, elles seront représentées par Me Bernès et Gruslin. (Belga)