Au moins 19 morts dans un accident de bus au Pérou

(Belga) Au moins 19 personnes ont perdu la vie dans un accident de bus au Pérou mardi, ont rapporté les médias locaux. Vingt-cinq autres ont été blessées. Le véhicule a quitté la route et fait une chute de 300 mètres dans le vide, dans la province d'Otuzco (ouest).

Les passagers du bus revenaient pour la plupart vers Trujillo après avoir participé à un festival dans le village de Callancas, à 500 kilomètres au sud de Lima. La cause de l'accident n'a pas encore été clairement établie. Le bus circulait sur une route en gravier et les conditions climatiques étaient mauvaises, avec de la pluie et du brouillard. (Belga)