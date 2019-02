Bruxelles: un fonctionnaire européen coupable du viol de son employée

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, lundi matin, un directeur au sein de la Commission européenne à une peine de 4 ans de prison ferme pour avoir violé une jeune juriste qui travaillait sous ses ordres, en septembre 2015. Le tribunal a estimé que le viol, avec la circonstance aggravante que l'auteur avait autorité sur la victime, était établi. Il a condamné le prévenu, un haut fonctionnaire à la Commission européenne, à une peine de 4 ans de prison ferme. Si ce dernier pouvait bénéficier d'une mesure de sursis étant donné que son casier judiciaire est vierge, le tribunal ne lui a pas accordé compte tenu du fait qu'il niait totalement les faits.Le fonctionnaire européen avait en effet plaidé l'acquittement, affirmant qu'il s'était agi d'une relation sexuelle consentie. Il fera appel du jugement.

Des attouchements devant témoin

Le 11 septembre 2015 vers 16h00, le prévenu, directeur d'un département au sein de la Commission européenne, âgé de 51 ans, avait donné une petite réception dans son bureau, à laquelle il avait invité ses collaborateurs. La victime, une jeune juriste de l'équipe, y était passée brièvement avant de regagner son bureau. Plus tard, vers 19h00, alors qu'elle travaillait toujours, elle a été invitée pour le prévenu, son supérieur hiérarchique, tout comme trois secrétaires, à venir prendre encore un verre dans le bureau de celui-ci. Vers 21h20, le patron a ouvert une nouvelle bouteille de vin avec la victime et l'un de ses collaborateurs. C'est alors que le prévenu a commis un premier acte d'attouchement sur son employée, en présence d'un témoin. Puis, à minuit passé, alors que la jeune femme retournait dans son bureau chercher ses affaires, il l'y a enfermée, a baissé les stores et l'a violée.