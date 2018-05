Cadavre d'un homme inconnu retrouvé à Liège: aidez les autorités à identifier l'individu

Publié à la demande du Parquet de Liège.

Le vendredi 11 mai 2018 à 07h00, le corps sans vie d’un homme a été retrouvé à proximité de la gare des Guillemins à Liège. A ce jour, cette personne n’a toujours pas été identifiée.



Cet homme est âgé entre 70 et 75 ans. Il a les cheveux gris et porte une barbe. Il est édenté et a une jambe gangrénée.

Cette personne était sans domicile fixe. Si vous reconnaissez cet homme, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.