Charleroi: l'homme retranché avec son enfant s'est rendu

(Belga) Un homme s'est retranché dans son habitation avec son fils de 4 ans, ce vendredi soir, à Marchienne-au-Pont (Charleroi). Les négociations avec la police fédérale se sont prolongées jusque 03h30. L'individu a fini par se rendre avec son enfant.

Le quartier de la rue de l'Alouette à Charleroi-Nord a été bouclé par les forces de l'ordre, durant une bonne partie de la nuit de vendredi à samedi. Un militaire de carrière s'était retranché dans son habitation avec son fils de 4 ans, vraisemblablement à la suite d'un problème familial. Il semble que l'individu était armé. La police locale de Charleroi a rapidement instauré un périmètre de sécurité autour de cette maison. En cours de soirée, les unités spéciales de la police fédérale se sont rendues sur les lieux et ont entamé les négociations avec l'homme retranché. Le procureur du Roi en personne s'est rendu sur les lieux. Peu avant 04h00, l'intéressé a fini par se rendre, sans coup férir, après sept heures d'angoisse. L'enfant est sain et sauf. Le suspect a quant à lui été privé de liberté et ramené à l'hôtel de police. (Belga)