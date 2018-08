Charlotte est portée disparue depuis qu'elle a quitté l'hôpital à Ostende samedi: l'avez-vous vue?

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Flandre occidentale, division Bruges.

Le samedi 28 juillet 2018 vers 12 heures, Charlotte SCHYNS, une jeune femme âgée de 26 ans, a quitté l’hôpital Henri Serruys situé Kaïrostraat à Ostende. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Charlotte mesure 1m63 et est de corpulence très mince. Elle a les yeux bruns et de longs cheveux bruns portés, la plupart du temps, en queue de cheval.

Au moment de sa disparition, elle portait un T-shirt rose, un jean et des chaussures de sport bleues "Allstar" de marque Converse.

Charlotte a besoin de soins médicaux urgents. Il est aussi demandé à Charlotte de se manifester afin de rassurer ses proches.





Contacter la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu