Christiane Molhan a disparu à Watermael-Boitsfort: l'avez-vous vue?

Le mardi 26 février 2019 vers 17h30, Christiane MOLHAN, une femme âgée de 89 ans, a quitté la résidence "Paul Delvaux", située chaussée de Boitsfort 61 à Watermael-Boitsfort. Depuis, elle ne s’est plus manifestée. Madame MOLHAN est de corpulence normale, mesure 1m60 et a les cheveux gris. Au moment de sa disparition, elle portait un anorak beige mi-long, un pantalon noir et des chaussures noires. Christiane peut paraître confuse et désorientée.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.