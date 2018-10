Collision en chaîne sur le R3 à Trazegnies: plusieurs blessés, une camionette a perdu son chargement

Une camionnette a perdu une partie de son chargement lundi sur le R3 à hauteur de Trazegnies (Courcelles). A la suite du ralentissement provoqué par cet incident, cinq véhicules se sont tamponnés. On déplore plusieurs blessés et plus de 5 kilomètres de files en fin d'après-midi.

L'accident est survenu vers 16h30, sur le R3 à hauteur de Trazegnies, dans le sens Heppignies-Gouy, indiquent les services de secours. Une camionnette a perdu une partie de son chargement de plaques d'isolant, ce qui a entraîné des ralentissements.

Plusieurs conducteurs ont été surpris et une collision en chaîne impliquant cinq véhicules s'est produite. Avertis des faits, les secours sont descendus sur les lieux et ont pris en charge les blessés. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont dû désincarcérer l'une des victimes qui a été transportée à l'hôpital Tivoli de La Louvière. Suite à cet accident qui a obstrué deux bandes ainsi que la bande d'arrêt d'urgence, plus de 5 kilomètres de files se sont formés sur le R3.





