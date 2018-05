Corine apprend la mort de sa grand-mère, soignée dans un home, après son enterrement: la famille est sous le choc

Mireille, la grand-mère de Corine, est décédée en mars dans la maison de repos où elle se trouvait. Pourtant, c'est une connaissance qui a averti par téléphone la famille après l'enterrement. La situation choque Corine et ses proches: ils sont bouleversés de ne pas avoir pu dire adieu à leur grand-mère et faire respecter ses dernières volontés. Nos journalistes de l'émission Images à l'appui, diffusée ce lundi soir sur RTL-TVI, ont mené l'enquête.

Corine et sa famille avaient toute confiance dans la maison de repos où était placée leur grand-mère Mireille. Mais un appel téléphonique reçu en mars dernier a tout changé. Une connaissance présente à l'oncle de Corine ses plus sincères condoléances. "J'ai appris le décès de ma grand-mère par téléphone, le lendemain de l'enterrement. Je suis triste et en colère, parce qu'elle n'a pas à avoir été enterrée comme un chien, toute seule. C'était à nous de l'accompagner. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que ma grand-mère est décédée parce que je n'ai pas pu lui dire au revoir comme il faut", confie Corine, les larmes aux yeux.



Décédée après une mauvaise chute, Mireille est donc partie seule, enterrée dans un cimetière loin de ses proches. Ni le home, ni l'avocate qui gérait ses biens n'ont informé la famille de son décès. "Je me sens lésée parce que ma grand-mère est enterrée alors que ce n'était même pas son souhait. Elle souhaitait être incinérée. Et elle est dans le mauvais cimetière", déplore Corine.



Mais pourquoi les dernières volontés de Mireille n'ont-elles pas été respectées? Corine a contacté l'avocate qui gérait les biens de Mireille pour obtenir des réponses.



