Corps du Liégeois décapité et brûlé à Erezée: 3 personnes arrêtées, on en sait plus sur la mort de la victime

Trois personnes ont été placées sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction dans le dossier du corps décapité et brûlé découvert jeudi soir à Erezée (province du Luxembourg). C'est ce que rapporte lundi le parquet de Liège, qui confirme l'information publiée par Sudpresse. La victime est Ilyas Kösker, un Liégeois de 44 ans disparu depuis le 28 juin.





La victime a été tuée en région liégeoise



Une personne a été placée sous mandat d'arrêt il y a deux semaines et deux autres personnes fin de la semaine passée. C'est grâce aux informations récoltées auprès de ces individus que les enquêteurs ont pu retrouver le corps du Liégeois Ilyas Kösker, découvert brûlé, décapité et enseveli à Erezée.



Le parquet confirme également que la victime a été tuée en région liégeoise, avant d'être transportée jusqu'au village d'Amonines (Erezée) où le corps a été enterré.



D'après le quotidien La Meuse, l'homme avait quitté son domicile pour aller vendre sa voiture et ne serait jamais revenu. Le dossier est toujours à l'instruction et de nouveaux éléments d'informations devraient tomber fin de semaine, explique une porte parole du parquet de Liège.