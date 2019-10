Daniel a été tué de manière très violente à Anderlecht: la police recherche des personnes l'ayant connu

Le dimanche 6 octobre 2019, le corps sans vie de Daniel VANDER MEUTER, un homme âgé de 89 ans, a été retrouvé dans son habitation située rue Homère à Anderlecht. Cet avis de recherche est diffusé à la demande du Juge d'instruction de Bruxelles.



La victime est décédée de manière très violente. Dans le cadre de ce meurtre, les services de police sont à la recherche de personnes qui ont connu Daniel Vander Meuter et qui pourrait donner des renseignements utiles sur celui-ci.









Il est aussi demandé aux personnes qui auraient remarqué des agissements suspects à proximité du domicile de la victime la veille des faits, le samedi 5 octobre 2019, de se manifester.



Témoignages



Si vous avez des informations sur ce fait ou si vous avez remarqué un véhicule ou une personne ou des agissements suspects dans la rue Homère à Anderlecht le samedi 5 octobre 2019, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.



Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu