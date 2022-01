Décès du petit Dean: Dave De Kock refuse sa remise à la Belgique

Dave De Kock s'oppose à sa remise à la Belgique en vue d'y être jugé, a indiqué jeudi le ministère public néerlandais. "La chambre internationale du tribunal d'Amsterdam décidera si la remise est autorisée. Cette audience se tiendra dans les 60 jours. En attendant, l'homme reste en détention." Le trentenaire doit être jugé pour l'enlèvement et la mort de Dean Verkeckmoes, âgé de quatre ans.



Un juge d'instruction de Termonde a demandé sa remise à la Belgique pour l'assassinat et l'enlèvement de Dean. Le corps de l'enfant a été retrouvé lundi soir aux Pays-Bas, à Neeltje Jans, en Zélande. Dave De Kock a été arrrêté à Meerkerk. Dave De Kock comparaissait jeudi devant la justice à Amsterdam. Le 28 janvier prochain, la chambre du conseil d'Amsterdam décidera de son maintien ou non en détention.