Des actions menées dans les centres fermés de Merksplas et Bruges

(Belga) Le personnel du centre fermé de Bruges mène une action de solidarité avec les agents pénitentiaires mardi matin, a indiqué le syndicat socialiste ACOD. Des arrêts de travail similaires sont organisés dans le centre fermé de Merksplas alors que les syndicats des gardiens de prison rencontreront le ministre de la Justice Koen Geens mardi après-midi.

Le personnel du centre de Bruges a entamé un arrêt de travail de trois heures mardi matin et recommencera de 12h30 à 14h30. "L'action est bien suivie", décrit Tony Six (ACOD). "Le personnel de sécurité a pleinement soutenu l'action." Le travail sera également interrompu dans le centre fermé de Merksplas entre 13h et 15h. Les travailleurs se rendront devant la prison pour y rejoindre les gardiens en grève. "Il s'agit d'un premier signal", ajoute Tony Six. "Nous montrons clairement que nous nous opposons également au service garanti." (Belga)