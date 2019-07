Des gilets jaunes déploient une banderole sur le parcours du Tour de France (photos)

Un groupe de gilets jaunes a profité du passage du Tour de France pour se rappeler à la mémoire des spectateurs ce samedi après-midi. Quelques manifestants ont affiché une banderole sur le parcours de l'épreuve de cyclisme à Bruxelles. "Et le peuple pédale dans la misère", pouvait-on lire sur la bannière déployée.



Selon nos témoins, la banderole a été placée au niveau du parc du Cinquantenaire au-dessus d'un tunnel.



Plusieurs personnes nous ont envoyé des images via le bouton orange Alertez-nous.

c