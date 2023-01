Des vidéos de Marc Dutroux en prison circulent sur Tiktok: le pédophile se fait insulter en short et tee-shirt dans la cour

Tee-shirt bleu, short noir et longue chevelure grise. Le pédophile Marc Dutroux apparaît dans des vidéos récemment postées sur le réseaux social Tiktok. Ces vidéos semblent dater de plusieurs mois, voire plusieurs années. On y voit l'homme se promener et s'étirer dans la cour de la prison de Nivelles, seul. Depuis leurs fenêtres, les autres détenus l'insultent, le menacent, et lui jettent des objets.

Marc Dutroux paraît alors énervé et tourne en rond comme un lion en cage, puis effectue des bras d'honneur vers les fenêtres. La scène semble avoir été filmée par un détenu. "Il se prépare pour la sortie", écrit l'auteur en légende de sa publication. La porte-parole du service pénitentiaire, Victoria Callebaut, réagit auprès de nos confrères du site flamand Het Laatste Nieuws. "Nous ne communiquons pas sur la situation individuelle des détenus, mais nous pouvons signaler que toutes les mesures de sécurité possibles sont prises pour empêcher la présence de téléphones portables parmi les détenus dans les prisons."

De son côté, l'avocat de Marc Dutroux, Bruno Dayez, confirme que les vidéos ont été prises par d'autres détenus, qui considèrent son client comme "un phénomène de cirque". "Il est devenu le prototype du monstre absolu", déclare l'avocat.