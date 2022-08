Deux jeunes enfants abandonnés sur le site de Plopsaqua à Hannut

(Belga) Deux jeunes enfants ont été découverts abandonnés, dimanche, sur le site de Plopsaqua à Hannut, a expliqué lundi soir le directeur général de l'entreprise à l'agence Belga, confirmant une information révélée par plusieurs médias.

"L'un de nos stewards a observé des mouvements sur un tas de sacs déposés sur un emplacement extérieur, précise Steve van den Kerkhof. Il a d'abord cru qu'un animal les fouillait. En s'approchant, il a constaté qu'un bébé et un autre très jeune enfant se trouvaient là, seuls, manifestement abandonnés." Le préposé a aussitôt donné l'alerte. "Les enfants ne pouvaient pas communiquer et ne semblaient pas en grande forme", poursuit le directeur général. "Les services de secours ont dès lors été sollicités, ainsi que la police." Deux ambulances ont été dépêchées à Hannut et les enfants ont été transportés à l'hôpital. Le bourgmestre hannutois a été avisé des faits par les pompiers et les journalistes cherchant des informations à ce propos. "Il s'agirait d'un bébé de six mois et d'un enfant d'un an et demi. Leurs parents auraient été interpellés par la police et arrêtés, mais je n'ai encore eu aucune confirmation officielle à ce sujet", a indiqué lundi soir Manu Douette à l'agence Belga. (Belga)