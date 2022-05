Drame de Strépy-Braquegnies: le conducteur repasse devant la chambre du conseil aujourd'hui

Le dossier de Paolo F., qui devait être examiné vendredi par la chambre du conseil de Tournai, a été reporté à ce mardi, à la demande du conseil de l'inculpé.



La chambre du conseil de Tournai avait confirmé le 22 avril, pour la deuxième fois, le mandat d'arrêt délivré le 22 mars à l'encontre de Paolo F. pour les faits commis le 20 mars dans le cadre du carnaval de Strépy-Braquegnies. Le conducteur avait percuté avec sa voiture le cortège du carnaval au petit matin, tuant six personnes et en blessant une trentaine d'autres. Paolo F. est poursuivi pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires ayant entrainé la mort dans le cadre d'un accident de la route.

Cette même chambre a confirmé deux fois sa détention et l'avocat du conducteur ne devrait pas demander sa libération ce mardi.

Parmi les blessés dans ce drame, Antonio Gava, échevin à la Louvière, a créé une association d'aide aux victimes et un groupe fermé sur Facebook. Il s'est confié sur la situation physique et mentale des victimes aujourd'hui.

"Par rapport aux blessés, certains sont encore dans un état plus que sérieux, je pense à l'institutrice et à la compagne d'une des personnes décédées. D'autres ont été ou doivent encore être opérés aux jambes. Là, il y a une évolution qui sera très lente et pour guérir, il faudra beaucoup de temps. On a eu un moment d'effervescence pendant les premiers mois puisqu'il y avait les hôpitaux, les assurances, des suivis psychologiques étaient proposés donc ça allait. Ici, on tombe dans une période un peu plus calme. On se retrouve parfois seul et les images choc reviennent, et c'est là qu'on craque".