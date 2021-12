Escroquerie via des agences fictives de mannequins en Belgique: la police recherche à identifier une femme

A la requête de madame la juge d'instruction Zidelmal à Charleroi, la police nous demande de diffuser cet avis de recherche.

Depuis le début de l'année 2019, des agences fictives publient sur Facebook des vidéos pour recruter des futurs modèles. Les agences prennent contact avec les victimes via Messenger.

Dans le cadre de cette vaste escroquerie, les enquêteurs cherchent à identifier cette femme qui se trouve sur les vidéos des agences suivantes – Next Top Model Kids, Next Top Model, Star Agency et Star Kids. Elle est âgée d'une cinquantaine d'années et a les cheveux blonds mi-longs.

Si vous reconnaissez cette femme ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300.

Cet avis est disponible sur www.police.be.