Figure de proue de #Metoo au Japon, Shiori Ito gagne son procès civil

Le tribunal de Tokyo a octroyé mercredi des dommages et intérêts à la journaliste Shiori Ito qui exigeait réparation pour avoir été selon elle violée il y a plusieurs années par un responsable d'une chaîne de TV privée nippone.

"Nous avons gagné, il a été débouté, nous n'avons pas les détails du jugement, mais c'est une étape importante", a-t-elle estimé devant les caméras à la sortie du tribunal. "Nous avons pu présenter des témoignages qui ont été entendus par la cour civile", s'est-elle félicitée. Le juge a ordonné à son agresseur présumé le paiement de 3,3 millions de yens (27.500 euros) de dommages à la jeune femme, environ un tiers de la somme qu'elle réclamait. Alors que débutait dans le monde le mouvement #Metoo, Shiori Ito, que l'on n'appelle souvent plus que par son prénom au Japon, a secoué la société nippone en affirmant avoir été violée en 2015 à Tokyo dans une chambre d'hôtel par un homme haut placé d'une chaîne de TV privée, qui lui faisait miroiter un poste aux Etats-Unis, où lui-même se trouvait. Selon Mme Ito, Noriyuki Yamaguchi, son agresseur présumé, l'a probablement droguée, alors qu'ils dînaient ensemble dans un restaurant, pour profiter d'elle ensuite. Shiori, aujourd'hui âgée de 30 ans, a rendu son histoire publique en parlant à la presse et dans un livre titré "Black box" ("La Boîte noire"). Mais sa démarche, peu commune dans l'archipel où les victimes de viol se taisent, l'a, au moins momentanément, forcée à l'exil. Econduite dans ses démarches pour obtenir un procès pénal, en raison affirme-t-elle des liens entre M. Yamaguchi et le Premier ministre Shinzo Abe dont il est le biographe, elle s'est retranchée sur une plainte civile. M. Yamaguchi, que la justice n'a pas poursuivi, a lui aussi porté plainte à l'encontre de la jeune femme, réfutant les accusations de viol et estimant avoir été diffamé. Il n'a pas obtenu gain de cause. Sa version à lui est que la jeune femme était totalement ivre et incapable d'aller où que ce soit seule après le dîner, d'où le fait qu'il l'ait ramenée à l'hôtel où il séjournait. Il aurait, dit-il encore, répondu à ses avances. Les deux protagonistes doivent s'exprimer séparément lors de conférences de presse mercredi et jeudi. En dépit des actions de Shiori Ito, le mouvement #Metoo n'a pas connu une grande ampleur au Japon où la législation sur le viol, datant de plus d'un siècle, n'a été amendée que récemment. Shiori a aussi souligné combien les structures étaient inadaptées, qu'il s'agisse de l'accueil, dans les cabinets médicaux ou auprès des forces de l'ordre, des femmes violées.