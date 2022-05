Important incendie sur le site de l'ancienne marbrerie de Rochefort

(Belga) Un incendie s'est déclaré, vendredi en début de soirée, sur le site de l'ancienne marbrerie, dans le zoning de Rochefort.

L'incendie est toujours en cours mais la propagation est stoppée, indique le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétart. La protection civile est attendue sur place pour réaliser des analyses de la qualité de l'air, beaucoup de plastique ayant brulé. En attendant les résultats, vu les importantes fumées noires qui se dégagent, la commune et les secours invitent les riverains à fermer portes et fenêtres des voitures et des maisons et à limiter leurs déplacements. Une recommandation également formulée par le bourgmestre de la commune voisine de Marche-en-Famenne. (Belga)