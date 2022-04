La circulation des trains interrompue entre Namur et Andenne à cause de chute de pierres

La circulation des trains était interrompue samedi depuis 18h30 sur la ligne 125 entre Namur et Andenne en raison de morceaux de paroi rocheuse qui se sont détachés entre Beez et Marche-les-Dames, a indiqué Infrabel. L'incident n'a pas fait de blessé mais le trafic ne pourra pas reprendre avant dimanche matin au plus tôt, prévient le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Les pierres ont été amorties par des barrières de sécurité et ne sont pas tombées sur les voies, précise une porte-parole d'Infrabel. L'infrastructure n'a pas subi de dégâts mais un travail d'inspection de la paroi doit être mené. Les pompiers et les équipes techniques d'Infrabel sont sur place. Un service de bus a été mis en place pour relier Namur et Andenne.