La police de Floride arrête un garçon de 10 ans qui menaçait de commettre une fusillade

(Belga) Un jeune Américain de 10 ans a été interpellé dans l'Etat de Floride après avoir envoyé un sms dans lequel il menaçait de commettre une fusillade, a indiqué dimanche la police du comté de Lee.

L'enfant, qui fréquentait la Patriot Elementary School, a été arrêté samedi et inculpé d'avoir menacé par écrit de commettre une tuerie de masse, poursuit la police. "Le comportement de cet écolier est dégoûtant, surtout compte tenu de la récente tragédie d'Uvalde, au Texas", a souligné le shérif Carmine Marceno. "Assurer la sécurité de nos enfants est primordial. L'ordre et l'autorité règneront dans nos écoles ! Mon équipe n'a pas hésité une seconde... pas une seconde, à enquêter sur cette menace." "Ce n'est pas le moment d'agir comme un petit délinquant", a ajouté Carmine Marceno. "Ce n'est pas drôle. Ce gamin est l'auteur d'une fausse menace, et maintenant il en subit les vraies conséquences." (Belga)