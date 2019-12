La Terre compte 7,75 milliards d'êtres humains

(Belga) Un peu plus de 7.754.847.000 personnes fêteront le passage à l'an 2020. C'est environ 83 millions d'individus de plus qu'au dernier réveillon, selon les estimations de la Duitse wereldbevolking stichting (DWS) publiées vendredi.

En moyenne, on compte à chaque seconde 2,6 hommes de plus sur Terre, naissances et décès compris. La DWS prévoit que le cap des 8 milliards d'individus sera atteint en 2023. La fondation prévoit également que la population africaine doublera d'ici 2050, passant de 1,3 à 2,5 milliards de personnes sur le continent. Ceci s'explique par le fait que les femmes africaines donnent en moyenne naissance à 4,4 enfants au cours de leur vie, soit près du double de la moyenne mondiale de 2,4 enfants par femme. (Belga)